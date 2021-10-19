Салехард, 19 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. На Ямале в рамках новой Стратегии развития транспорта до 2030 года намечено создать новый флот малой авиации. Об этом сообщил 19 октября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам заседания президиума Государственного Совета под председательством президента России Владимира Путина.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Госсовет от 19 октября 2021 года

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Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года ставит цель обеспечения высокого качества жизни граждан вне зависимости от места проживания и создание дополнительных возможностей для развития бизнеса. Отдельно Владимир Путин остановился в ходе Госсовета на развитии малой авиации.

Дмитрий Артюхов отметил, что развитие малой авиации на Ямале — это целый комплекс вопросов, связанный с появлением нового флота, который на сегодня в разработке.

«Необходимо упрощать требования к местным перевозчикам и местным аэропортам. Конечно, если подходить ко всем, как к крупным московским авиаузлам, например, Шереметьево, то ресурсов не хватит. К отдалённым аэропортам требования должны быть проще», — считает глава ЯНАО.