Нью-Йорк, США, , 20:36 — REGNUM С осуждением новых ракетных испытаний Северной Кореи выступает ООН, сообщил 19 октября журналистам заместитель официального представителя Генсека организации Фархан Хак.

Пуск баллистической ракеты с подводной лодки Stratcom.mil

Комментируя ракетные пуски, которые военные Северной Кореи произвели утром сегодня, 19 октября, Хак сказал, что руководство всемирной организации обеспокоено. В частности, тем, что «баллистическая ракета была запущена с моря».

Хак «Мы неоднократно призывали руководство КНДР полностью выполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН».

От имени ООН дипломат призвал Пхеньян срочно вернуться к диалогу с Южной Кореей и к денуклеаризации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 19 октября провела пуск двух ракет, одна из которых — баллистическая малого радиуса действия. В Южной Корее указали, что баллистическая ракета могла быть запущена с подводной лодки.

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