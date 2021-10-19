В ООН отреагировали на ракетные пуски Северной Кореи
Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. С осуждением новых ракетных испытаний Северной Кореи выступает ООН, сообщил 19 октября журналистам заместитель официального представителя Генсека организации Фархан Хак.
Комментируя ракетные пуски, которые военные Северной Кореи произвели утром сегодня, 19 октября, Хак сказал, что руководство всемирной организации обеспокоено. В частности, тем, что «баллистическая ракета была запущена с моря».
От имени ООН дипломат призвал Пхеньян срочно вернуться к диалогу с Южной Кореей и к денуклеаризации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 19 октября провела пуск двух ракет, одна из которых — баллистическая малого радиуса действия. В Южной Корее указали, что баллистическая ракета могла быть запущена с подводной лодки.