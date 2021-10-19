Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В сеть выложили новый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» (Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Видео было опубликовано 19 октября на twitter-странице Fandom.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

В новом ролике авторы картины показали локации, хорошо знакомые поклонникам первой игры популярной франшизы. Они также заявили, что в этой «оригинальной истории» зрители увидят всех культовых персонажей Resident Evil.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1450446634605764608

Напомним, в кинопрокат США картина выйдет 24 ноября 2021 года, российские кинотеатры начнут её показывать 2 декабря 2021-го. В качестве режиссёра проекта выступает Йоханнес Робертс («Синяя бездна», «Незнакомцы: Жестокие игры»).