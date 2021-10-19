Йошкар-Ола, 19 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в тяжёлом состоянии в больницах Марий Эл расходуют от 260 тыс. рублей до 1 млн рублей. Об этом заявила министр здравоохранения республики Марина Панькова, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Adm44.ru Больницы для лечения больных с COVID-19 в Костроме

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По ее словам, вирус четвертой волны отличается тяжелым течением и очень быстрым распространением. При этом клиническая картина схожа с другими инфекциями — гриппом и ОРВИ. Как правило, развивается двустороннее поражение легких.

«Сегодня в стационары госпитализируются только пациенты с двухсторонней пневмонией. Остальные проходят амбулаторное лечение на дому», — добавила Панькова.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Марий Эл развернуто 1845 коек инфекционного профиля. Из них заняты, по состоянию на утро 19 октября, 1623 места, при этом у 828 пациентов подтверждено заражение коронавирусом.

В кислородной поддержке нуждаются 945 человек, состояние 276 пациентов оценивается как тяжелое.