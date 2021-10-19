Улан-Батор, 19 октября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Монголии 18 октября стартовал Улан-Баторский международный фестиваль. В честь 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и Россией пройдет фестиваль современного российского кино Russian Film Festival. На Russian Film Festival в Монголии покажут три современных российских фильма, специально отобранных для монгольского зрителя. В рамках фестиваля монгольские зрители смотрят драму режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», которая была показана на 74-ом Каннском кинофестивале и получила Гран-при программы «Особый взгляд», приключенческую драму Филипа Юрьева «Китойбой» и историческую трагикомедию Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария».

Иван Шилов ИА REGNUM Фонд кино

Фестиваль современного российского кино организован при поддержке Министерства культуры России, Россотрудничества и Фонда кино.

Улан-Баторский международный кинофестиваль проводится в 13-й раз, в этом году на фестивале покажут 18 картин из России, Франции, Германии, Ирана, Мьянмы, Швейцарии, Индии, Японии и Монголии.