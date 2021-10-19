В США пассажирский самолёт разбился и сгорел при взлете
Вашингтон, 19 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В Техасе пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9−87 не смог завершить взлёт и разбился в конце взлетно-посадочной высоты в аэропорту города Брукшир, сообщает 19 октября местный телеканал Click2Houston.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авиакатастрофа
Самолет, на борту которого был 21 человек, вылетел за ограждение аэропорта, развалился на куски и загорелся.
Почти все пассажиры и члены экипажа успели спастись. Госпитализация понадобилась одному человеку.
По данным местных СМИ, во время катастрофы частный владелец самолёта находился на его борту.
Причины катастрофы выясняются.