Вашингтон, 19 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В Техасе пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9−87 не смог завершить взлёт и разбился в конце взлетно-посадочной высоты в аэропорту города Брукшир, сообщает 19 октября местный телеканал Click2Houston.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

Самолет, на борту которого был 21 человек, вылетел за ограждение аэропорта, развалился на куски и загорелся.

Почти все пассажиры и члены экипажа успели спастись. Госпитализация понадобилась одному человеку.

По данным местных СМИ, во время катастрофы частный владелец самолёта находился на его борту.

Причины катастрофы выясняются.