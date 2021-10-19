19 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 21:08 — REGNUM Сенатор Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде» (SURGE), который подразумевает переносе центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу Соединенных Штатов опасным преступным картелям», не подумав «о пограничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио», которые испытывают на себе основную тяжесть пограничного кризиса.

Американские военные на мексиканской границе U.S. Army

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если республиканцы вернутся к власти, они должны принять закон, согласно которому ни один иммигрант, незаконно въехавший в Соединенные Штаты, не должен иметь права голоса. Они уже совершили преступление, незаконно прибыв сюда. Кроме того, любая государственная помощь должна быть связана с регистрацией, уплатой налогов и ежемесячными проверками в органах власти для подтверждения их местонахождения», — пишет DEUCECP.

На мексиканской границе U.S. Department of Defense

«Незаконный въезд в США должен автоматически и навсегда лишать права на получение гражданства, убежища, государственной помощи любого рода и т.д. Это постановление должно применяться независимо от их возраста на момент незаконного въезда», — считает AZ_Dude.

«Да, нужно заставить изолированных элитистов почувствовать боль от политики, которую они навязывают остальным», — поддерживает democratsrunderminingtheusa.

«Отправьте их в Голливуд, у знаменитостей есть большие дома, где они могут приютить иммигрантов, пока те не станут самодостаточными и не съедут», — иронизирует JayBay.

«То же самое, отправьте их на Мартас-Винъярд и посмотрите, как быстро будут соблюдаться пограничные законы», — говорит leppaludi об острове на юго-востоке Массачусетса, где отмечал свое день рождение экс-президент США Барак Обама.

«Это Соединенные Штаты Америки. Это означает, что каждый штат независим от целого. Штат может совершенно законно отказаться принимать этих нелегальных иммигрантов. Некоторые штаты заявили, что они не хотят их принимать, но Байден всё равно отправляет их туда. Необходимо принять меры, чтобы остановить это. Самолетам должно быть отказано в разрешении на посадку. Если они приземлятся, их следует задержать на асфальте и не разрешать разгружаться. Автобусы следует останавливать на границе штата и разворачивать обратно. Незаконные мигранты должны быть перемещены в демократические штаты. Необходимо проконсультироваться с Верховным судом», — указывает strider006.

Тед Круз U.S. Senate

«Позиция демократов в отношении нелегальной иммиграции — это открытая классовая война, ведущаяся против бедных трудящихся Америки. Нелегальный импорт неквалифицированной рабочей силы искусственно, преднамеренно и жестоко понижает заработную плату на всех уровнях экономики. Это вносит огромный вклад в употребление наркотиков, преступность и увеличение разрыва в благосостоянии. Позор им», — подчеркивает TyredCynic.

«Не думаете ли вы, что если бы Джо действительно серьезно относился к сдерживанию всплеска COVID, он бы настаивал на том, чтобы каждый нелегал, которого он впускает в нашу страну, проходил тестирование и вакцинацию? Нет — гораздо проще запугивать и демонизировать американцев», — злится daretoquestion.

«Спасибо вам, мистер Круз. Пока элита не увидит и не почувствует проблему, она будет продолжать игнорировать ее за своими закрытыми территориями», — комментирует joemamaheelsupHarris.

«Я помню, что когда ДеБлазио предложил разместить приюты/лагеря для бездомных в районах Нью-Йорка, где живут представители высшего класса, это вызвало бурное возмущение. Демократы сказали, что это «испортит район» и «повлияет на бизнес», — указывает werchampions. «Отличная идея. Нужно разместить нелегалов рядом с замками Безоса, Цукерберга, Барри, Дорси, Нэнси и всех остальных элитных лицемеров-демократов», — пишет SolarPoweredWindmills.

Мексиканские рабочие Tomas Castelazo

Напомним, что ранее Лора Райс, экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США, заявила, что администрация Байдена, партия демократов и левое движение позволили случиться миграционному кризису на американо-мексиканской границе, потому что они рассматривают мигрантов из стран Центральной и Южной Америки как потенциальных избирателей-демократов.

Служба таможенного и пограничного контроля США обнаружила 185 тыс. незаконно проникших в США мигрантов за первые пять месяцев 2021 года, отмечает Райс.

«Для сравнения, за весь 2020 финансовый год было зарегистрировано 69 тыс. нелегальных мигрантов, так что всего за семь месяцев этого финансового года мы втрое увеличили цифру. Количество мигрантов продолжает расти. В апреле было свыше 178 тыс. незаконных. Это на 994% больше, чем в апреле прошлого года», — отметила она.