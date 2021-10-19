Бишкек, 19 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. На самом крупном в Киргизии угольном месторождении «Кара-Кече» злоумышленники вывели из строя два экскаватора, передаёт госагентство «Кабар» сегодня, 19 октября.

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По словам сотрудников госпредприятия «Кыргызкомур» («Киргизуголь»), спецтехника оказалась сломана из-за того, что кто-то насыпал сахар в топливные баки.

Представители государственной угледобывающей компании написали заявление в правоохранительные органы. Милиция ищет виновных в диверсии.

Отметим, что ранее президент Киргизии Садыр Жапаров и глава киргизстанских спецслужб Камчыбек Ташиевнаправили на охрану угольного месторождения «Кара-Кече» отряд бойцов антитеррористического спецподразделения «Альфа».