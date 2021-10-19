Озургети, Грузия, 19 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Руководство правящей партии «Грузинская мечта» перед вторым туром выборов в местные органы власти посетило ряд городов в Западной Грузии и Аджарии, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель партии Ираклий Кобахидзе посетили город Озургети. Они встретились со своими сторонниками, призвали население к участию во втором туре выборов и представили свою избирательную стратегию. Гарибашвили выразил уверенность в том, что после победы кандидатов от «Грузинской мечты» будет восстановлен союз между центральной властью и муниципалитетами, что приведёт к большему финансированию грузинских регионов и исполнению на местах большего количества правительственных инициатив.

Напомним, что 2 октября в Грузии состоялись выборы в местные органы власти. В некоторых регионов должен состояться второй тур голосования