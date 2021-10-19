Йошкар-Ола, 19 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В настоящее время в Марий Эл приостанавливают оказание плановой медицинской помощи практически все медицинские учреждения. Об этом говорится в комментарии главы регионального минздрава Марины Паньковой, опубликованном на портале ведомства.

Больничная койка

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По ее словам, объем инфекционных коек в Йошкар-Олинской горбольнице в начале пандемии составлял 140 мест, сегодня под ковид отдано 410 коек.

«Перепрофилированы гастроэнтерологическое, урологическое, нейрохирургическое отделения, заняты рекреации, столовая, ординаторские. Больница оказывает только экстренную помощь, плановая помощь приостановлена», — сказала Панькова.

Также останавливает плановую помощь и Волжская центральная городская больница, частично — Медсанчасть № 1 и Республиканская клиническая больница.

«Сегодня мы вынуждены закрыть родильное отделение в Козьмодемьянской межрайонной больнице, оно перепрофилировано в инфекционное. Все роды осуществляются сейчас в Йошкар-Оле в Перинатальном центре», — добавила министр.

Она подчеркнула, что до настоящего момента в десяти медицинских учреждениях развернуто 1875 коек инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Мы, по сути, исчерпываем последние резервы», — констатировала Панькова.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава Марий Эл Александр Евстифеев говорил, что остановлено плановое лечение больных, все койки отданы для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«В республике нет больше койко-мест… Больше расширяться нам некуда. Если мы не остановим эту беду, то вынуждены будем госпитализировать в коридоры. Я призываю всех жителей всех возрастов всех убеждений, нужно призвать себя к элементарной медицинской грамотности и защитить самих себя», — подчеркнул глава региона.

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