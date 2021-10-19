Москва, 19 октября 2021, 20:08 — REGNUM Москва считает провокацией захват украинскими силовиками представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка и призывает Киев обеспечить консульский доступ к гражданину России, заявила 19 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Освободителям Донбасса»
«Освободителям Донбасса»
Andrew Butko

Она подчеркнула, что украинская провокация подрывает процесс мирного урегулирования.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Андрея Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников», — сообщила Захарова.

Кроме того, отметила она, Россия ожидает «принципиальной оценки произошедшего инцидента» от ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги, диверсионно-разведывательная группа из 24-й бригады ВСУ напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила в плен одного из них.

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