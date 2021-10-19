Москва, 19 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Москва считает провокацией захват украинскими силовиками представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка и призывает Киев обеспечить консульский доступ к гражданину России, заявила 19 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Andrew Butko «Освободителям Донбасса»

Она подчеркнула, что украинская провокация подрывает процесс мирного урегулирования.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Андрея Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников», — сообщила Захарова.

Кроме того, отметила она, Россия ожидает «принципиальной оценки произошедшего инцидента» от ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги, диверсионно-разведывательная группа из 24-й бригады ВСУ напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила в плен одного из них.