Оренбург, 19 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области 18 октября обнаружили 402 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 84 491 случай заражения коронавирусом. Вылечился 72 621 пациент.

В стационарах находятся 3076 граждан. А от COVID-19 скончались уже 2329 человек.