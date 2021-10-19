Ливерпуль, Великобритания, 19 октября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. 19 октября портал WhoScoredопубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего 8-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. MVPтура с оценкой 10.0 был признан 30-летний бразильский оттянутый форвард Роберто Фирмино, отметившийся во встрече с «Уотфордом» тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и тремя успешными обводками.

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Оформив хэт-трик в матче с «Уотфордом», Фирмино стал первым бразильцем в истории, которому удалось оформить большего одного хэт-трика в матчах АПЛ.

Помимо Фирмино, в символическую сборную 8-го тура АПЛ вошли Эдуар Менди («Челси», 7.9), Димитрис Гианнулис («Норвич Сити», 7.5), Анджело Огбонна («Вест Хэм», 7.8), Маланг Сарр («Челси», 8.0), Хавьер Манкильо («Ньюкасл», 7.5), Мохаммед Салах («Ливерпуль», 9.2), Джон МакГинн («Астон Вилла», 8.9), Юри Тилеманс («Лестер Сити», 8.6), Бен Чилуэлл («Челси», 8.1) и Натан Редмонд («Саутгемптон», 8.3).