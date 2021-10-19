Барселона, Испания, 19 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. 19 октября журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» достигла соглашения с 18-летним нападающим сборной Испании Ансумане Фати о подписании нового контракта, в котором будет предусмотрена сумма отступных в размере 1 миллиарда евро, как и у Педри.

Флаг ФК «Барселона»

В текущем сезоне Ансумане Фати принял участие в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Леванте» и «Валенсии».

Текущее соглашение Фати с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2022 года. На данный момент профильный немецкий интернет-порталtransfermarktоценивает Фати в 60 миллионов евро.