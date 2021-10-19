Тбилиси, , 20:22 — REGNUM В Тбилиси у здания правительственной канцелярии сторонники Михаила Саакашвили устроили очередную акцию протеста, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Члены молодёжного крыла оппозиционного «Единого национального движения» продемонстрировали солидарность с находящимся в тюрьме Саакашвили. Участники акции, расставив на тротуаре зажённые свечи, сделали из них надпись «Free Misha». Два дня назад двое протестующих были арестованы после того, когда они сделали подобную надпись с помощью краски. Полиция заявила, что изъятая краска являлась «материалом для совершения правонарушения».

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после нелегального въезда в страну 1 октября был арестован властями.