Тбилиси, 19 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Тбилиси у здания правительственной канцелярии сторонники Михаила Саакашвили устроили очередную акцию протеста, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Члены молодёжного крыла оппозиционного «Единого национального движения» продемонстрировали солидарность с находящимся в тюрьме Саакашвили. Участники акции, расставив на тротуаре зажённые свечи, сделали из них надпись «Free Misha». Два дня назад двое протестующих были арестованы после того, когда они сделали подобную надпись с помощью краски. Полиция заявила, что изъятая краска являлась «материалом для совершения правонарушения».

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после нелегального въезда в страну 1 октября был арестован властями.