Москва, 19 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Вопрос реконструкции аэропорта в столице Дагестана будет решен. Об этом пообещал в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации глава Минфина РФ Антон Силуанов.

АО «Аэропорт Махачкала»

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О том, что вопрос источника финансирования проекта по реконструкции авиагавании в Махачкале, до сих пор не решен, заявил сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий, побывавший недавно в составе делегации от Совета Федерации в Дагестане. Он отметил, что решение о реконструкции является одним из мероприятий, включенных в постановление Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Республики Дагестан, принятого по итогам дней региона в верхней палате парламента.

«Одним из важных пунктов постановления является реализация проекта реконструкции аэропорта Махачкала. До настоящего времени вопрос еще не решен, имеется ряд проблем и в первую очередь — определение источников финансирования проекта» , — заявил Городецкий.

Силуанов согласился, что тема эта очень важная. Её ставил перед правительством в том числе премьер-министр Михаил Мишустин после поездки в Дагестан. Реконструкция необходима, для того чтобы развивать республику и в том числе как туристический регион.

«Требуется реконструкция полосы, на которую необходимо, по оценкам Минтранса, около 3 млрд рублей. <…> Как только будут готовы все необходимые документы на финансирование этого объекта, мы найдем ресурсы для этого» , — заявил Силуанов.

Матвиенко посоветовала сенаторам Владимиру Городецкому и Андрею Шевченко пригласить представителей Росавиации и Минтранса и «тряхнуть их как следует», в том числе проверить, на что расходуются средства Росавиации, на какие аэропорты, по какой стоимости, отметив, что «там резервы есть».