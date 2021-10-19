Силуанов пообещал решить вопрос реконструкции аэропорта в Махачкале
Москва, 19 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Вопрос реконструкции аэропорта в столице Дагестана будет решен. Об этом пообещал в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Открытый диалог с главой Минфина Силуановым: все новости»
О том, что вопрос источника финансирования проекта по реконструкции авиагавании в Махачкале, до сих пор не решен, заявил сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий, побывавший недавно в составе делегации от Совета Федерации в Дагестане. Он отметил, что решение о реконструкции является одним из мероприятий, включенных в постановление Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Республики Дагестан, принятого по итогам дней региона в верхней палате парламента.
Силуанов согласился, что тема эта очень важная. Её ставил перед правительством в том числе премьер-министр Михаил Мишустин после поездки в Дагестан. Реконструкция необходима, для того чтобы развивать республику и в том числе как туристический регион.
Матвиенко посоветовала сенаторам Владимиру Городецкому и Андрею Шевченко пригласить представителей Росавиации и Минтранса и «тряхнуть их как следует», в том числе проверить, на что расходуются средства Росавиации, на какие аэропорты, по какой стоимости, отметив, что «там резервы есть».