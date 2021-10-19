Тамбов, 19 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В Тамбовской области 19 октября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 46 тыс. 185 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 43 тыс. 482 пациента, в том числе 111 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1015 человек. Семь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.