Нижний Новгород, 19 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти Нижегородской области не исключают дальнейшего ужесточения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Новые изменения в режим повышенной готовности планируют внести уже в ближайшее время.

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Отмечается, что сделать это необходимо для того, чтобы посещение мест скопления людей стало более безопасным как для нижегородцев, так и для гостей региона.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области зарегистрировали 715 новых случаев заражения коронавирусом. Также стало известно о том, что за минувшие сутки в регионе скончались 39 человек, у которых диагностировали COVID-19.

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