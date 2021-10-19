Вашингтон, , 19:44 — REGNUM В Вашингтоне пока не принято решение о возвращении Турции финансовых средств, вложенных Анкарой в программу разработки истребителя пятого поколения F-35 и последующую закупку этих боевых самолётов, заявил 19 октября на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

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По его словам, по данному вопросу продолжаются консультации.

Прайс рассказал, что США и Турция продолжают консультации по разрешению денежного спора по истребителям F-35, при этом он отказался раскрывать подробности этих переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы закупить в США партию из 40 истребителей F-16, потратив на это часть средств, ранее выплаченных США за истребители F-35.

Напомним, Турция в рамках программы разработки F-35 выплатила Вашингтону около $1,5 млрд. Позднее США отказали Анкаре в поставках этих истребителей.

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