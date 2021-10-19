Москва, 19 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 20 октября намерено разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Government.ru Минфин России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Напомним, согласно ранее представленному Минфином плану по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал текущего года ведомство намерено разместить ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.