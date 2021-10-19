Нижний Новгород, 19 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области планируют рассмотреть возможность о предоставлении многодетным семьям льгот на пользование платными парковками в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Сделать это необходимо, поскольку в центральной части столицы Приволжья располагается большое количество образовательных и оздоровительных учреждений, а потому многим родителям приходится возить туда детей именно на машине, считают нижегородские власти.

Также в областном правительстве отметили, что уже в ближайшее время представители мэрии Нижнего Новгорода должно будет встретиться с руководством компании-оператора, чтобы обсудить вопрос о возможных скидках на пользование стоянками для владельцев электромобилей.

ИА REGNUM напоминает, ранее первый вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман сообщил о том, что проживающим в столице Приволжья многодетным семьям придется полностью оплачивать стоимость парковки в центре города.

Также представитель муниципалитета отметил, что скидку на абонемент на платную парковку получат только ветераны Великой Отечественной войны и инвалидов.