Владимир, 19 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области 19 октября подтверждено 294 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 59 тыс. 73 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 855 пациентов, в том числе 67 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2133 человека. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев.