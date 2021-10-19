Астрахань, 19 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Астраханской области 19 октября подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 63 тыс. 539 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1315 человек.

За весь период 1844 человека скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.