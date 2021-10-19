Анкара, 19 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. 19 октября в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» «Бешикташ» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет лиссабонский «Спортинг». Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Бешикташ»:Эрсин Дестаноглу, Валентен Розье, Фабрис Н’Сакала, Велинтон, Домагой Вида, Жозеф Соуза, Миралем Пьянич, Кайл Ларин, Рашид Геззаль, Алекс Тейшейра, Миши Батшуайи.

«Спортинг»:Антонио Адан, Зухаир Феддаль, Себастьян Коатеш, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс де Лима, Жоау Пальинья, Матеус Луис, Педро Порро, Пабло Сарабия, Паулиньо, Педру Гонсалвеш.

Бригада арбитров (Словения): Славко Винчич|Томаж Кланчник|Андраж Ковачич|Юре Прапротник.