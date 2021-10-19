Курган, 19 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Курганской области шесть человек отравились суррогатным коньяком, трое из них скончались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Dermalatlas.ru Алкоголь

По информации регионального оперативного штаба Курганской области, за девять месяцев 2021 года полицейскими из незаконного оборота изъято 9810 литров этилового спирта. В прошлом году за аналогичный период было изъято 1120 литров. Кроме того, изъято с января по сентябрь 2021 года 13 050 литров суррогатного алкоголя (13 410 литров в 2020 году).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года жертвы суррогатного алкоголя зафиксированы также в Свердловской и Оренбургской областях.