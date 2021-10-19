Магнитогорск, Челябинская область, 19 октября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области отобрали троих основных кандидатов на пост главы города. Об этом сообщили журналистам в городском собрании депутатов.

(сс) Pesotsky Магнитогорск

Как пишет Накануне.Ru, в шорт-лист вошёл и нынешний мэр Сергей бердников. Также в него включены замдиректора одного из ООО Анатолий Ефименко и ведущий инженер цеха «Прокатсервис №5» Денис Савельев.

Нового градоначальника предстоит избрать 26 октября на заседании собрания депутатов. Видимо, им снова станет Бердников. Отметим, город он возглавляет с октября 2016 года.