Берлин, 19 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Поклонник франшизы «Звёздные войны» создал трёхметровую модель боевого космического корабля класса «Звёздный разрушитель». Об этом 19 октября сообщает портал GAMINGbible.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

Житель Германии Стефан Остер выложил в сеть несколько фотографий своей невероятной работы. Он рассказал, что создал корабль из пенопласта, бумаги, полистирола, пластика и алюминия. Модель была создана для выставки Masters Expo, которая пройдёт в Амстердаме в ноябре 2021 года.

Напомним, Звёздный разрушитель является визитной карточкой флота Империи в фильмах космической саги «Звёздные войны». Зрители могут видеть корабль этого класса в первых кадрах оригинальной картины «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».