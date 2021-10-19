Брюгге, Бельгия, 19 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. 19 октября в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел» бельгийский футбольный клуб «Блюгге» в матче третьего тура группы AЛиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Брюгге»: Симон Миньоле, Эдуард Соболь, Джек Хендри, Клинтон Мата, Эдер Альварес, Стэнли Нсоки, Камал Сова, Ханс Ванакен, Матс Ритс, Ноа Ланг, Шарль де Кетеларе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Рияд Марез, Филип Фоден.

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Овидиу Артене.

На данный момент «Брюгге» с четырьмя очками идет на второй позиции в турнирной таблице группыA. «Манчестер Сити», набрав три очка, расположился одной строчкой ниже.