София, 19 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Временное правительство Болгарии представит на рассмотрение Народному собранию (парламенту) страны новый документ, предусматривающий изменения в процедуре выделения материальной помощи десяткам тысяч граждан республики, проживающим за чертой бедности. Об этом 19 октября сообщило «Болгарское радио».

Ян Стен.Кухня бедных

Как утверждают в кабинете министров Болгарии, сегодня назрела необходимость отменить положение, по которому соответствующие субсидии выплачивались только тем болгарам, кто имеет минимальный доход в размере до 75 левов ($45) в месяц.

«Практика соответствующих выплат будет привязана исключительно к ежемесячной минимальной зарплате, составляющей в Болгарии €390», — говорится, в частности, в документе. Помимо прочего, София планирует расширить программу выделения льгот для отдельных категорий граждан, не имеющих постоянного дохода и не получающих пенсии и пособия.

Предполагается, что указанный документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний обновленного Народного собрания Болгарии после парламентских выборов 14 ноября. Согласно статистическим данным, в настоящее время каждый третий болгарин не в состоянии заплатить за услуги ЖКХ, а каждый четвертый житель страны хотя бы однажды обращался в социальные структуры за денежной помощью.