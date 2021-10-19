Москва, , 19:28 — REGNUM Министр финансов России Антон Силуанов пообещал в 2022 году взять на заметку вопрос о выделении средств на различные мероприятия по сохранению мелеющей реки Дон, переставшей получать достаточный объем воды из впадающих рек. Министр также заверил, что мероприятия в отношении Волги будут профинансированы в необходимом объеме, передает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дон Анна Кумицкая © ИА REGNUM

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель Новгородской области Сергей Митин в ходе открытого диалога с министром финансов задал Антону Силуанову вопрос о финансировании природоохранных мероприятий в отношении рек Волга и Дон.

Сенатор Сергей Митин «Если мероприятия по Волге включены в национальный проект, то по Дону всё включено в реализацию дорожной карты, которую утвердило правительство РФ по активному настоянию Совета Федерации. И там наиболее обостренная обстановка. 15 субъектов РФ, 30 млн жителей, по Дону уже сегодня (судоходство) ограничено, вода высыхает, минерализуется, уже в Азовском море рыбы практически нет. И многие муниципальные районы, как в Ростовской области, так и в Калмыкии, уже сегодня без питьевой воды. Одно из главных мероприятий — расчистка русел рек, которые впадают в Дон. Всего таких рек 30 в 13 субъектах РФ — 5,7 млрд рублей денег на сегодняшний день не выделено. А эти речки как раз наполняют Дон, чтобы воду поднять и более-менее сделать пресной. Вот 5,7 млрд рублей, 1,9 млрд должно быть в 2022 году. К сожалению, этого нет.

И второй вопрос — по рыбе. Это касается и минерализации воды. Мы сегодня выпускаем мальков в 400 раз меньше, чем это было в советское время. Однако денег выделено только на реконструкцию только одного Цимлянского рыбозавода. Вообще там было шесть заводов, в нашей программе предусмотрено три реконструкции и мелиоративные мероприятия. В общем, вместо 1,8 млрд рублей выделено всего лишь 600 млн и то на 2022 год — всего 22 млн».

Что касается Волги, то и здесь, по словам сенатора Митина, на реконструкцию Правобережных очистных сооружений в Астраханской области не хватает 2,1 млрд рублей. «Поэтому просьба рассмотреть эти вопросы по финансированию, еще там есть Южные очистные сооружения, конечно, город очень просит дать средства в виде субсидий на проектно-сметную документацию, она дорогая, порядка 100 млн рублей», — завершил своё обращение к министру Сергей Митин.

«Что касается Волги, то у нас есть целый (национальный) проект, и мы его реализуем, — заверил Антон Силуанов. — По Дону в рамках нашего проекта тоже есть определенные ресурсы — мы говорили с профильным министерством о возможности направления этих средств на оздоровление реки Дон. Давайте поработаем, может быть, если ко второму чтению (федерального бюджета на 2022 год) не получится, тогда в ходе следующего года этот вопрос возьмем себе на заметку. Вы сказали, 1,9 млрд рублей необходимо в 2022 году, давайте мы себе поставим задачу найти эти ресурсы в следующем году».

«Здесь уже вопрос в том, что мы оставим детям, — отреагировала на слова министра председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Волгу, Дон и нашу природу».