Тбилиси, , 19:30 — REGNUM Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Михаила Саакашвили в проведении «непонятной» голодовки, сообщает 19 октября tabula.ge.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

«Непонятно, зачем объявлять голодовку, когда не выдвигается никаких требований. Саакашвили начал голодовку так, что у него вообще нет никаких требований. Это — беспрецедентный случай, возможно, не только в Грузии, но и в мировой истории. Я помню 35-летнюю историю голодовок в Грузии, но я не помню ни одной голодовки без выдвижения требований. Отсюда следует, что Саакашвили и не может предъявить требования, как и другие представители его режима. Они лучше всех знают, знают лучше нас, какие тяжкие преступления они совершили за 9 лет своего правления», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями бывший президент Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.