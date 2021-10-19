Таллин, 19 октября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Тартуский уездный суд признал известного эстонского бизнесмена Оливера Крууда банкротом. Об этом сообщил портал ERR.

Mike Cohen Банкротство

Первое общее собрание кредиторов банкрота состоится 11 ноября нынешнего года. Решение вынесено по иску в связи с неуплатой Крууда задолженности в размере 15 млн евро, присужденной ему ранее.

В мае нынешнего года на Крууда подала в суд компания Best Idea OU, принадлежащая другому известному предпринимателю Марселю Вихманну. Согласно материалам дела, Крууда взял на себя обязательство уплатить долги перед коммерческими товариществами Вихманна, однако все эти годы уклонялся от выполнения обязательств, скрывался за рубежом и провел отчуждение всего своего имущества.

Оливер Крууда в нулевые и десятые годы нового столетия регулярно назывался одним из богатейших бизнесменов Эстонии. Он владел крупнейшей кондитерской фабрикой Прибалтики Kalev, крупнейшим молочным концерном страны Tere, большим количеством объектов недвижимости, занимал важные посты в Эстонской Олимпийском комитете.