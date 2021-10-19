Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Вашингтон не планирует отдавать правительству, созданному движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), денежные средства Центробанка Афганистана, заявил 19 октября замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Доллар США Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом он заявил в ходе слушаний в американском сенате.

«Мы считаем, что важно сохранять наши санкции против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в то же время искать пути, которыми законная гуманитарная помощь может дойти до афганского народа. Этим мы сейчас и занимаемся», — заявил Адейемо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что на нынешнем этапе не планируется размораживание активов Центрального банка Афганистана, которые предыдущее афганское правительство хранило в США.

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