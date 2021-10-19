Йошкар-Ола, 19 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В марийском Козьмодемьянске на Волге в 2022 году начнется строительство пассажирского причала. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Причал

В настоящее время проектно-сметная документация по данному объекту передана для прохождения Госэкспертизы. После завершения процедуры будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Кроме самой причальной стенки будет построен павильон для пассажиров, выполнены работы по благоустройству и освещению.

Проект реализуется в рамках программы индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Планируется, что причал будет открыт в 2023 году, общая стоимость работ оценивается в 232,4 млн рублей.

В настоящее время на территории Марий Эл нет капитальных причалов, действующие на зиму убираются.

Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках индивидуальной программы в Йошкар-Оле строится новый автовокзал. Его намерены сдать до 15 ноября текущего года. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил восстановить региональную сеть автовокзалов.