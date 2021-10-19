Москва, 19 октября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Киевская сторона сорвала инициированное Луганском внеочередное мероприятие минского формата — встречу рабочей группы по вопросам безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Kremlin.ru Борис Грызлов

«По информации координатора от ОБСЕ, киевская сторона сначала согласилась на встречу, а затем заявила, что никакого согласия не было», — сказал Грызлов.

Внеочередное заседание рабочей группы было инициировано в связи с похищением 13 октября украинскими силовиками представителя Луганска в СЦКК в нарушение ранее предоставленных Киевом гарантий безопасности. Луганский представитель удерживается украинской стороной до настоящего времени.

«Поведение украинской стороны — это вопиющий случай нарушения всех возможных договоренностей и обязательств. Он серьезно подрывает доверие Донецка и Луганска и не способствует мирному урегулированию конфликта, в особенности на фоне продолжающихся обстрелов украинскими войсками территории Донбасса», — подчеркнул Грызлов.

Вызывает недоумение пассивность и во многом бездействие ОБСЕ в связи с данным инцидентом, отметил политик.

Он сообщил, что Луганск направил повторный запрос на проведение видеоконференции 20 октября. Особых иллюзий в отношении истинного желания Киева урегулировать конфликт давно не существует, добавил Грызлов.