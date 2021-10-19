София, 19 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Апелляционный суд Варны отказал капитану и второму помощнику капитана турецкого сухогруза VERA SU, потерпевшего аварию у берегов Камен-Бряга (Добричская область Болгарии), в освобождении под залог или помещении под домашний арест. Об этом 19 октября сообщило «Болгарское телевидение».

Цитата из к/ф «Шугалей» реж Денис Нейманд. Россия, Тунис. 2020 За решеткой

Согласно официальной информации, судьи посчитали, что капитан Хайдар Эргюн и его помощник Кемаль Айхан в случае выхода на свободу могут покинуть территорию Болгарии. «Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — говорится в судебном заявлении.

Напомним, Эргюн и Айхан были привлечены к ответственности за нарушение правил судоходства.

Судно VERA SU, шедшее под панамским флагом и перевозившее с Украины в Варну крупную партию азотных удобрений, село на мель у Камен-Бряга 20 сентября. В результате оно получило существенные повреждения, а в Черное море попали тонны химикатов.