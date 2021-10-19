Тбилиси, 19 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Оппозиционный кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия предложил нынешнему главе города Кахе Каладзе провести прямые дебаты, сообщил 19 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Прямые дебаты

Мелия заявил о необходимости обсудить все насущные проблемы грузинской столицы, начиная от развития городской экономики и инфраструктуры и заканчивая прибавкой к пенсиям в размере 100 грузинских лари (27€) и бесплатным питанием в школах. Мелия обвинил Каладзе в том, что тот, вместо обсуждения этих вопросов, перешёл к ругани и оскорблениям.

Мелия заявил о том, что готов в любое время и на любых условиях провести с Каладзе реальные непостановочные теледебаты.

Напомним, что 2 октября в Грузии прошли выборы в местные органы власти. В крупных городах, в том числе и Тбилиси, должен пройти второй тур голосования.