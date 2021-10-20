Чебоксары, 20 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Урмарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор местному жителю, которому инкриминировали ряд преступлений, в том числе смерть сожительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстал 34-летний сельчанин. Преступление было совершено 28 июня 2021 года около 23:00. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, на почве ревности к сожительнице стал душить своего брата и угрожать ему убийством.

По данным следствия, между мужчинами возникла ссора, после чего злоумышленник избил сожительницу, нанеся более 50 ударов. от полученных травм женщина скончалась.

Правоохранители отмечают, что сельчанин сознался в преступлениях и дал признательные показания.

Суд признал мужчину виновным в нанесении побоев (ст. 116.1 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд назначил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии под уголовное преследование попал 64-летний житель Моргаушского района, которого признали виновным в убийстве и назначили 19 лет лишения свободы. В ходе следствия было установлено, что осуждённый недавно освободился из мест лишения свободы.