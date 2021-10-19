Вашингтон, 19 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Об обысках в США в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски сообщает 19 октября NBC News.

Tony Hisgett ФБР

Журналист американского телеканала Лаура Стрикер в своём Twitter написала, что обыски проводит ФБР. Дом находится в округе Колумбия Вашингтона.

«Причина их присутствия не ясна. Представитель сказал, что агентство проводит «правоохранительные действия в доме», но не стал вдаваться в подробности», — говорится в сообщении.

ФБР пока не прокомментировало этих заявлений.