Москва, , 18:50 — REGNUM Курилы — это особая территория для России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «открытого диалога» с главой Минфина Антоном Силуановым.

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«На Курилы надо двумя-тремя ногами заходить и плотно, надежно на них стоять во всех смыслах — это тоже особая история», — сказала Матвиенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проектом федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов предусмотрено финансирование программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов» в объёме 1777,8 млн рублей. Самой же программой предусмотрены в этот период расходы в сумме 24 948,6 млн рублей. Для выполнения всех запланированных мероприятий на Курилах не хватает более 23 млрд рублей — финансирование урезано на 92%.

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