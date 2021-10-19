Ижевск, 19 октября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего ранее судимого жителя республики по статье об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Анна Алябьева ИА REGNUM Обветшавший деревенский дом

Следствие установило, что в мае 2002 года ночью в дом одной из деревень Сарапульского района, взломав запорное устройство, проник обвиняемый. Он изнасиловал 79-летнюю хозяйку дома.

Работа по поиску преступника продолжалась до настоящего времени и увенчалась успехом, благодаря применению новых методик экспертных исследований следов преступления.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши выдали России Семена Гуцана, который обвиняется в убийстве 27 лет назад школьницы в Коми. В ходе следствия было установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 1994 года Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку в Сыктывкаре, после чего скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск.

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