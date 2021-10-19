Ксаверий де Местр, 19 октября 2021, 19:31 — REGNUM Специальный посланник США по Афганистану Залмай Халилзад уходит в отставку после хаотичного вывода американских войск из страны, сообщил 19 октября Госдепартамент. Халилзад проработал более трех лет в администрации экс-президента Дональда Трампа и главы Белого дома Джо Байдена. Его критиковали за то, что он недостаточно сильно давил на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе мирных переговоров, которые начались при Трампе, однако госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил его за работу.
«Я выражаю свою благодарность за его десятилетия служения американскому народу», — сказал Блинкен о Халилзаде, бывшем посланнике США в ООН и Афганистане.
Халилзад занимал должность специального посланника по афганскому примирению с сентября 2018 года, когда экс-госсекретарь Майк Помпео привлек его к руководству переговорами с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством. Халилзад, уроженец Афганистана, не сумел договриться о заключении соглашения о разделении власти между двумя сторонами, но именно он провел переговоры в феврале 2020 года, которые в конечном итоге привели к окончанию самой продолжительной войны для США.
Достигнутое при Трампе соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделало возможным вывод американских войск из Афганистана администрацией Байдена, которая начала эвакуацию слишком поспешно и без достаточного планирования. Тысячи афганских граждан, работавших на американские войска в течение последних двух десятилетий, были оставлены, как и сотни американских граждан.
Американские интернет-пользователи обсудили новость об отставке под соответствующей публикацией Fox News.
«Жаль, что Байден не последовал шаблону, по которому велись переговоры при Трампе. Вывод войск мог бы закончиться совсем по-другому», — пишет DBTA.
«Ну, администрация Байдена предложила жертвенного ягненка. Извините, этого недостаточно. Нужно гораздо больше», — считает esox07.
«Каждый человек, причастный к планированию эвакуации, должен находиться в тюрьме или перед расстрельной командой. Я никогда не прощу ненужную пародию на вывод войск, созданную этой администрацией», — указывает 4truth930.
«Количество людей, делающих вид, что они что-то знают об этой войне, чтобы потом ныть о политике, просто поражает воображение. Конечно, вы можете и должны винить Байдена за окончание войны, но вы также должны винить Обаму и Трампа за создание условий. Почему? «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировал более 50% страны еще до того, как Байден вступил в должность», — объясняет naoajhqa.
«Война в Афганистане всегда должна была закончиться плохо. Некоторые люди просто не хотят, чтобы в их жизни присутствовало западное влияние. Афганский народ яростно независим и защищает свою свободу умело и решительно. Этими качествами нельзя не восхищаться. Действительно, за исключением их отношения к женщинам, талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно восхищаться», — считает Schwarzengrund.
«И почему? Потому что мы в очередной раз занялись строительством нации, и тупое микроуправление войной из Вашингтона с жесткой регламентацией действий из Белого дома не помогло», — отвечает robespieresneck.
«Давайте держать это в тайне, ведь мы не хотим запятнать величайшего президента всех времен!» — иронизирует usaisgreat929.
«Еще одна трещина в плотине??? Сколько еще могут выдержать США?» — недоумевает edbluemax.
«Запланированая эвакуация? Что запланировано? Они заперли двери и кричали «пожар» в переполненном театре. Люди погибли в хаосе. Но раз администрация объявила, что все прошло успешно, то CNN будет их прикрывать, и все хорошо», — негодует don’thave1866.
«Говорите о нем все, что хотите, он все равно ЕДИНСТВЕННЫЙ человек, у которого достаточно честности, чтобы уйти в отставку!» — отмечает LCharlie.
«Требование об уходе с поста должно дойти до самого верха (Байден)», — пишет ProfessorTicklepickle и получает ответ от shorty1nan: «Нам остается только надеяться».
Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.
Деятельность президента осуждают 55% граждан. При этом среди демократов его поддерживают 87%, а среди независимых — только 32%.
Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.
Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 46%.