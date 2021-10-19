19 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 19:31 — REGNUM Специальный посланник США по Афганистану Залмай Халилзад уходит в отставку после хаотичного вывода американских войск из страны, сообщил 19 октября Госдепартамент. Халилзад проработал более трех лет в администрации экс-президента Дональда Трампа и главы Белого дома Джо Байдена. Его критиковали за то, что он недостаточно сильно давил на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе мирных переговоров, которые начались при Трампе, однако госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил его за работу.

Уход из Афганистана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я выражаю свою благодарность за его десятилетия служения американскому народу», — сказал Блинкен о Халилзаде, бывшем посланнике США в ООН и Афганистане.

Халилзад занимал должность специального посланника по афганскому примирению с сентября 2018 года, когда экс-госсекретарь Майк Помпео привлек его к руководству переговорами с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством. Халилзад, уроженец Афганистана, не сумел договриться о заключении соглашения о разделении власти между двумя сторонами, но именно он провел переговоры в феврале 2020 года, которые в конечном итоге привели к окончанию самой продолжительной войны для США.

Достигнутое при Трампе соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделало возможным вывод американских войск из Афганистана администрацией Байдена, которая начала эвакуацию слишком поспешно и без достаточного планирования. Тысячи афганских граждан, работавших на американские войска в течение последних двух десятилетий, были оставлены, как и сотни американских граждан.

Американские интернет-пользователи обсудили новость об отставке под соответствующей публикацией Fox News.

Залмай Халилзад (сс) Gage Skidmore

«Жаль, что Байден не последовал шаблону, по которому велись переговоры при Трампе. Вывод войск мог бы закончиться совсем по-другому», — пишет DBTA.

«Ну, администрация Байдена предложила жертвенного ягненка. Извините, этого недостаточно. Нужно гораздо больше», — считает esox07.

«Каждый человек, причастный к планированию эвакуации, должен находиться в тюрьме или перед расстрельной командой. Я никогда не прощу ненужную пародию на вывод войск, созданную этой администрацией», — указывает 4truth930.

«Количество людей, делающих вид, что они что-то знают об этой войне, чтобы потом ныть о политике, просто поражает воображение. Конечно, вы можете и должны винить Байдена за окончание войны, но вы также должны винить Обаму и Трампа за создание условий. Почему? «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировал более 50% страны еще до того, как Байден вступил в должность», — объясняет naoajhqa.

«Война в Афганистане всегда должна была закончиться плохо. Некоторые люди просто не хотят, чтобы в их жизни присутствовало западное влияние. Афганский народ яростно независим и защищает свою свободу умело и решительно. Этими качествами нельзя не восхищаться. Действительно, за исключением их отношения к женщинам, талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно восхищаться», — считает Schwarzengrund.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

«И почему? Потому что мы в очередной раз занялись строительством нации, и тупое микроуправление войной из Вашингтона с жесткой регламентацией действий из Белого дома не помогло», — отвечает robespieresneck.

«Давайте держать это в тайне, ведь мы не хотим запятнать величайшего президента всех времен!» — иронизирует usaisgreat929.

«Еще одна трещина в плотине??? Сколько еще могут выдержать США?» — недоумевает edbluemax.

«Запланированая эвакуация? Что запланировано? Они заперли двери и кричали «пожар» в переполненном театре. Люди погибли в хаосе. Но раз администрация объявила, что все прошло успешно, то CNN будет их прикрывать, и все хорошо», — негодует don’thave1866.

«Говорите о нем все, что хотите, он все равно ЕДИНСТВЕННЫЙ человек, у которого достаточно честности, чтобы уйти в отставку!» — отмечает LCharlie.

«Требование об уходе с поста должно дойти до самого верха (Байден)», — пишет ProfessorTicklepickle и получает ответ от shorty1nan: «Нам остается только надеяться».

Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Nicholas Guevara. U.S. Central Command Public Affairs

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.

Деятельность президента осуждают 55% граждан. При этом среди демократов его поддерживают 87%, а среди независимых — только 32%.

Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 46%.