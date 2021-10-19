Москва, , 18:48 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов считает, что регионы получают достаточный объем финансовой поддержки от Федерации для того, чтобы не поднимать более вопрос о компенсации за отмену налога на движимое имущество.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

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Сенатор от Петербурга, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в ходе открытого диалога членов Совета Федерации с главной Министерства финансов задал Антону Силуанову вопрос о компенсациях за отмену налога на движимое имущество.

«С 1 января 2019 года движимое имущество исключено из перечня налогообложения. Наш комитет мониторит ситуацию, из 77 регионов, из которых мы получили информацию, только 12 регионов получили компенсацию 100-процентную. Санкт-Петербург — 18 млрд минус. Вопрос четкого разграничения движимого и недвижимого имущества до сих пор не определен, прямая связь отмены налога с ростом инвестиций на сегодняшний момент не прослеживается», — сказал Кутепов, попросив комментария главы Минфина по этому вопросу.

«Мне казалось, что мы его закрыли, когда решили отменить налогообложение движимого имущества, — отреагировал Антон Силуанов. — Бизнес говорит, что это «налог на модернизацию», так это преподносилось, когда ставился вопрос об отмене налога на движимое имущество. Субъекты Федерации справедливо говорят, что вы лишаете нас дополнительных источников дохода — мы могли бы и сами обнулить ставку на движимое имущество и снизить ставку налога, а вы нас лишили такого инструмента. Мне казалось, что мы на тот момент договорились и разменяли с субъектами РФ отмену налога на целый ряд позиций, таких как передача (регионам) акцизов на крепкий алкоголь — 30% передали. Мы взяли полномочия субъектов РФ по орфанным заболеваниям <…> Мы оказали поддержку на сбалансированность (бюджетов) субъектов Федерации, а также (приняли) целый ряд других мер по настройке региональных бюджетов».

Как подчеркнул Силуанов, по данным ФНС, каких-то судебных споров по поводу отнесения имущества налогоплательщиков к той или иной категории — движимого или недвижимого имущества — сейчас нет. На этот счет каких-либо дискуссий не возникает, сказал министр.

«Здесь надо в комплексе рассматривать, — уверен Силуанов. — Сколько Федерация оказывает поддержек субъектам, которые не учитываются. Те же самые кредиты, перекредитовка, инфраструктурные кредиты, дотации — в прошлом году 300 млрд рублей. Это всё (воспринимается) как обычное и должное. Мы всегда мониторим ситуацию в регионах, и если возникает проблема, всегда оказываем помощь».

В прошлом году, по словам министра, потери субъектов в собственных доходах составили 190 млрд рублей, тогда как они получили упомянутые выше 300 млрд на сбалансирование бюджетов.

«То есть мы даже переборщили с господдержкой. Конечно, много денег не бывает, слава богу, что они остались в регионах, которые могли реализовывали антиковидные мероприятия и выполнять свои плановые значения. И всё равно по прошлому году уровень расходов вырос, и на зарплаты, и на капитальные вложения. Поэтому в целом деньги у субъектов Федерации есть, и вопрос компенсации отмену налога на движимое имущество — в прошлом, она закрыта с учетом тех дополнительных мер поддержки, которые Федерация оказывает субъектам и будет оказывать и дальше», — сказал Силуанов.

«В обиду мы регионы не дадим», — добавил глава Минфина.