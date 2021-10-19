Вашингтон, 19 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Законодатели Нью-Йорка одобрили предложение о ликвидации статуи одного из отцов-основателей США Томаса Джефферсона, стоящей в здании муниципалитета, сообщает 19 октября NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в США

Такое решение было принято из-за «рабовладельческого прошлого» этого исторического персонажа.

Теперь статую уберут, так как она может нанести оскорбление некоторым группам меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в целом ряде городов США снесено или демонтировано большое количество монументов и памятников различным историческим деятелям, которых на фоне продолжающихся расовых беспорядков назвали «рабовладельцами» или их пособниками.