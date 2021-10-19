Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 19 октября пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила, что клубу удалось продлить контракт с 28-летним опорным полузащитником сборной Колумбии Вильмаром Барриосом до середины 2026-го года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

В текущем сезоне Барриос принял участие в десяти матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.

Барриос выступает за «Зенит» с 1 февраля 2019 года после перехода из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского опорного полузащитника составляет 18 миллионов евро.