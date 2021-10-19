Москва, 19 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Процесс над эстонским правозащитником Сергеем Середенко очень напоминает Лейпцигский процесс над Георгием Димитровым. Об этом 19 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Сергей Середенко

«По моему мнению, мы наблюдаем попытку инициировать против Сергея Середенко второй Лейпцигский процесс, который, напомню, был затеян нацистами против Георгия Димитрова и его товарищей коммунистов по обвинению в поджоге Рейхстага», заявил эксперт.

«Только тогда, 90 лет назад, Димитров разбил в ходе открытого судебного заседания премьера Германа Геринга, выступавшего с обвинениями», — напомнил Гапоненко.

«В этот раз те же силы сделали процесс закрытым, поскольку не имеют в своем составе фигур, равных немецкому премьеру. Но цели перед собой они ставят все те же — сохранить власть, основанную на сегрегации людей на разные группы и дискриминации людей по расовому признаку. В том числе в аспекте лишения прав людей на свободу мысли, слова, защиту закона. Ведь дело касается русских!», — заявил Гапоненко.

Напомним, что в Эстонии был арестован русский правозащитник Сергей Середенко. Ему инкриминируют выступления на международных площадках, правозащитную деятельность, переписку с друзьями по ряду вопросов. Суд над Середенко состоится 21 октября.