Москва, 19 октября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Подготовка Вашингтоном армии Украины имеет одну цель — провокацию войны с Россией. Об этом 19 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, посещение главой Пентагона Ллойдом Остином Украины — это не рядовой визит.

«Это инспекция — проверка готовности украинской армии к войне с Россией и как минимум проверка готовности операции по захвату Донбасса. США готовят Украину к войне с Россией. Это горячая фаза холодной войны», — сказал Коротченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с рабочим визитом прибыл в столицу Украины министр обороны США Ллойд Остин.